"Avoir par l'écoute les bons gestes qui sauvent"

"On sentait ce besoin d'être plus armé de ce coté de l'écoute, explique Damien Thomas, le secrétaire général du sanctuaire, car beaucoup de situations compliquées et de vies cabossées nous arrivent." La sanctuaire Louis et Zélie Martin entend ainsi répondre aux attentes de la famille dans "tous ses états". Il ne s'agit pas pour le sanctuaire de se substituer à une démarche thérapeutique, mais d'apporter une écoute bénévole par des gens formés afin "d'avoir les bons gestes qui sauvent par l'écoute" et d'orienter éventuellement vers les professionnels compétents.

On évoque aussi dans ce magazine la fête des familles les 24 et 25 octobre prochains et le week-end "célibataires" en partenariat avec Théotokos les 6, 7 et 8 novembre.