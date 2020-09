Balade inattendue, un nouveau podcast à découvrir sur l'appli RCF

Laure Adler, Guy Roux, Philippe Geluck ou Lytta Basset... Dans Balade inattendue, des personnalités du monde du sport, de la politique ou des médias, des écrivains et des théologiens, se livrent sur un sujet inépuisable : la Bible. Confortablement installés à l'arrière d'une voiture, les invités de David Milliat commentent une parole de l'Ancien ou du Nouveau Testament. Ils se laissent prendre au jeu de la confidence et la profondeur de leur réflexion montre combien la Bible interpelle encore aujourd'hui, aussi bien les croyants que les non croyants. Et combien elle nous rejoint dans nos expériences de vie.

Une nouveauté de la rentrée sur RCF ! Dès le 5 septembre 2020, vous pouvez écouter les 12 épisodes, de 10 minutes chacun, sur l'appli RCF. Une série écrite et racontée par David Milliat, journaliste pour Le Jour du Seigneur. Le podcast "Balade inattendue", c'est la version longue de "Parole inattendue", un court programme vidéo hebdomadaire diffusé sur France 2 depuis janvier 2019.



Le concept de "balade inattendue"

"Balade inattendue" se présente comme le récit d’une rencontre entre David Milliat et la personnalité qu’il accueille. Le journaliste intervient pour donner une information sur son invité(e), sur son histoire et les lieux que l’on découvre, pour raconter ce que l'on ne voit pas et ce qui se joue dans la voiture… Peu à peu, on découvre les raisons qui ont conduit la personnalité à témoigner à partir de la Bible. En expliquant son choix de l’extrait de la Bible, il se confie sur son parcours et ses expériences. Dans "Balade inattendue", on raconte aussi le off de la rencontre, car ce qui se passe avant et après et souvent aussi intéressant que la rencontre elle-même !

