Baudelaire et Flaubert, deux auteurs en quête d'absolu

L'année 1821 fut une année faste pour la littérature puisqu'elle vit naître à la fois Charles Baudelaire et Gustave Flaubert. Deux auteurs qui partagèrent la même quête d'absolu au travers de l'art mais chez qui existent également d'autres points communs, parmi lesquels une relation à la fois ambivalente mais indéfectible au catholicisme. Pour nous en parler, le philosophe et essayiste Daniel Salvatore Schiffer qui publie aux Editions Samsa un ouvrage intitulé : "L'ivresse artiste - Double portrait de Gustave Flaubert et de Charles Baudelaire."