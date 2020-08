Baudouin et Fabiola, l'itinéraire spirituel d'un couple (Pages 110 à 128)

Le roi et la reine ouvrent la messe du Palais royal de Laeken. Nous découvrons leur attention simple et vraie auprès de tous ceux qui venaient y prier l'étiquette passant au second plan. Le roi et la reine aiment la Parole de Dieu; les premières communautés chrétiennes; les mouvements de l'Eglise, particulièrement le renouveau charismatique avec qui ils se rendront incognito à Rome en pélerinage. Nous les avons suivis dans les débuts de l'attente d'un enfant....et les voilà avec le pape Jean XXIII à qui ils confient ce tout petit...