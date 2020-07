Baudouin et Fabiola, l'itinéraire spirituel d'un couple (Pages 7 à 21)

Baudouin et Fabiola...Chaque couple a son histoire. Et quand un couple règne sur la Belgique, il appartient aussi à l'Histoire. Bernadette Chovelon retrace ici la vie du roi Baudouin et de son épouse, la reine Fabiola, depuis leur romanesque rencontre jusqu'à ce que la mort les sépare. Elle nous fait découvrir l'intimité de leur vie spirituelle comme leur action publique face aux évènements qui ont bouleversé l'histoire de la Belgique.

Cet ouvrage, unique dans son approche, révèle le lien le plus fort de leur mariage: leurs vies étroitement unies sous le regard de Dieu et données aux autres. On ne pouvait laisser sous le boisseau cette spiritualité vécue à deux, tant elle rayonne et peut inspirer tous les couples !