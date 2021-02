Bernard Rentier - Coronavirus : la transparence plutôt que la peur

Depuis bientôt un an, le coronavirus a plongé une part importante de la population belge, et même mondiale, dans la peur. Mais la peur est-elle bonne conseillère ? Si la peur du virus est humainement compréhensible, doit-elle pour autant être accompagnée de la peur d'entendre des voix discordantes, de prêter attention à des analyses scientifiques différentes, d'oser écouter ceux qui proposent des solutions alternatives et sérieuses pour sortir de la crise. Ce n'est pas l'avis de Bernard Rentier, ancien recteur de l'Université de Liège et virologue de formation, invité dans ce nouveau numéro de Perspectives.