Bienheureux Carlo Acutis (1991-2006) 1/2 : son chemin de vie

Face à la mort, l’espérance de chaque homme est mise à l’épreuve. A plus forte raison, quand il s’agit de la maladie, une leucémie foudroyante, et de la mort d’un jeune adolescent de 15 ans. Le 12 octobre 2006, jour où est vénérée Marie, la Mère du Seigneur, 8 ans après sa 1ère communion, le bienheureux Carlo Acutis quitte ce monde, vit sa Pâque, la fête de la Résurrection, souvent associée au chiffre 8 selon la tradition chrétienne. Son corps est veillé par un flot continu de pèlerins qui l’ont connu à Milan et à Monza. Mais depuis sa naissance au Ciel, des témoignages, des récits, des souvenirs ne cessent d’arriver de plusieurs endroits du monde révélant tous que Carlo continue de vivre au-delà des confins de la vie. Dans ce 1er numéro de votre émission Pèlerins de Dieu en hommage au jeune italien Carlo Acutis déclaré bienheureux à Assise le 10 octobre 2020, découvrons ensemble son court mais dense chemin de vie, cité en exemple par le pape François dans sa lettre aux jeunes « Christus vivit » comme modèle de génie numérique au service de la foi en Jésus-Christ.

