Bienheureux Carlo Acutis (1991-2006) 2/2 : l'Eucharistie mon autoroute pour le ciel

Fêté le 12 octobre, déclaré bienheureux par notre Eglise catholique le 10 octobre 2020 à Assise, Carlo Acutis est sûrement un de ces plus petits qui sont les plus grands dans le Royaume des Cieux. A 14 ans, 1 an avant sa mort, il a réalisé une exposition informatique sur les miracles eucharistiques qui a eu ensuite un grand succès dans le monde entier. La pandémie du coronavirus a causé dans toute l’Eglise une profonde blessure eucharistique, notamment par la suppression des messes communautaires pendant 3 mois, y compris le jour de Pâques, pour la 1ère fois dans l’histoire de l’Eglise. L’exemple du bienheureux Carlo Acutis, avec son intercession en Ciel, renouvellera dans le Peuple de Dieu l’amour de Jésus Eucharistie. Dans ce 2ème numéro de votre émission Pèlerins de Dieu en l’honneur du bienheureux Carlo Acutis, essayons ensemble de mieux comprendre les témoins de la charité qui l’ont marqué, son amour de l’eucharistie qu’il appelle « mon autoroute pour le ciel », son amour de Marie et enfin les signes et miracles qui ont suivi sa naissance au ciel à l’âge de 15 ans.

Bibliographie : - carloacutis.com - CONQUER (Père Will MEP), Carlo Acutis, un geek au paradis, Editions Première Partie, 2019. - LELIEVRE (Père Hubert), Carlo Acutis - Petite biographie - Prier le rosaire avec Carlo Acutis, Peuple Libre, coll. « L’Évangile de la Vie », 2018 ; Carlo Acutis, Peuple Libre, coll. « L’Évangile de la Vie », 2020. - MOENS (Jean-Luc), Carlo Acutis - La passion du ciel, Livre ouvert, coll. « Paroles de vie », 2019 - OCCHETTA (Francesco), Carl Acutis Au-delà des confins de la vie, Velar, 2016