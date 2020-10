Bienheureux Frédéric Janssoone (1838-1916) 2/2 : de la Terre sainte au Canada

« Vous nous avez envoyé un saint, un religieux d’une puissance extraordinaire. Les malades le cherchent et le suivent partout. On se le dispute littéralement » tels étaient les propos d’un prêtre canadien lors du 1er séjour du bienheureux Frédéric Janssoone au Canada en 1881. Ce flamand était entré chez les Franciscains où après 2 ans de ministère, il est nommé vicaire custodial de Terre Sainte. Constructeur d’églises, animateur de pèlerinages, prédicateur et diplomate, le bienheureux Frédéric Janssoone est envoyé définitivement au Canada en 1888. Infatigable, il parcourt plusieurs diocèses, prêchant des retraites, consacrant 10 heures par jour à faire du porte à porte et écrivant la nuit plus de 30 livres et 500 lettres. Il donne une impulsion considérable au pèlerinage du Cap-de-la-Madeleine qui devient le Lourdes canadien.

Dans ce 2ème et dernier numéro de votre émission Pèlerins de Dieu en l’honneur du bienheureux Frédéric Janssoone, essayons ensemble de mieux comprendre son apostolat en Terre Sainte mais surtout au Canada où de nombreuses guérisons de Jésus Christ sont attribuées à son intercession, avant et après sa mort survenue en 1916.

