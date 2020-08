Bienheureux Frédéric Janssoone (1838-1916) : un franciscain des Flandres à la Terre Sainte 1/2

« Un saint peut avoir peur des évènements, mais il n’a pas peur de celui qui conduit les évènements » Cette citation du père dominicain Marie-Dominique Molinié pourrait très bien convenir à la vie du bienheureux Frédéric Janssoone, ce flamand de Ghyvelde dont la mort prématurée du père mit sa maman et sa famille dans la gêne et l’obligea à quitter de brillantes études. Mais confiant en la Providence divine, il répondit à l’appel du Christ en donna toute sa vie à la suite de saint François d’Assise, en devenant frère franciscain. Apôtre sur 3 continents : en France, en Terre sainte et au Canada, il publia une trentaine de volumes et de brochures où se révèlent les talents d’un homme d’action et de publiciste associé à la simplicité d’un homme de Dieu. Dans ce 1er épisode de votre émission Pèlerins de Dieu à la découverte du bienheureux Frédéric Janssoone, découvrons ensemble son enfance dans la campagne dunkerquoise, puis le chemin tortueux de sa vocation sacerdotale chez les franciscains en France puis son apostolat en Terre sainte.

Bibliographie : - « Le bon Père Frédéric : vers la canonisation ? » dans La nouvelle Revue franciscaine, volume 111, juillet-août 2006. - BONENFANT (père Roland O.F.M), « Le père Frédéric Janssoone : un missionnaire infatigable », https://www.youtube.com/watch?v=iZ2Ub7c_oR4 - LEGARE (père Romain, O.F.M.), « Janssoone (Frédéric) », dans Dictionnaire de spiritualité, t. 8, 1974, 154-156. - MOTTE (Mgr Jean-François), Frédéric Janssoone de Ghyvelde, Médiaspaul et Editions franciscaines, Paris, 1988.