Bienheureux pape Pie IX (1792-1878) 2/4 : les révolutions

Il naquit durant la révolution française, passa son enfance au rythme des conquêtes napoléoniennes, connut la révolution européenne de 1848, vit le triomphe de Napoléon III, assista à la naissance de l’Empire prussien et à l’unification de l’Italie. Le bienheureux Giovanni Maria Mastai-Ferretti, né en 1792, ordonné prêtre en 1819, évêque de Spolète en 1827, devient pape sous le nom de Pie IX en 1846. La société civile subissait d’énormes bouleversements politiques, sociaux et économiques. De puissants courants d’idées traversaient les peuples. Bref la modernité se mettait en place. Le pontificat du bienheureux Pie IX fut précisément l’histoire de la confrontation entre l’Eglise et la modernité. Dans ce 2ème épisode de votre émission Pèlerin de Dieu sur les pas ce mois-ci du bienheureux pape Pie IX, assistons ensemble à son élection à Rome, à ses 1ères réformes, à son exil forcé face à la Révolution romaine de 1848, à sa reconquête de la Ville éternelle jusqu’à la proclamation de dogme de l’Immaculée conception en 1854.

Bibliographie : - CHIRON (Yves), Pie IX pape moderne, Clovis, 1995. - AUBERT (Roger), Le pontificat de Pie IX, tome XXI de Fliche et Martin, Paris, 1951. - MARTINA (père Giacomo), Pio IX, 3 volumes, 1974-1986-1990. - HILAIRE (Yves-Marie), Histoire de la papauté. 2000 de missions et de tribulations, Tallandier, 1996.