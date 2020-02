Bienheureux pape Pie IX (1792-1878) 3/4 : l'Immaculée Conception

Voici l’extraordinaire destin d’un petit italien épileptique que rien ne semblait prédestiner à devenir un jour le bienheureux Pie IX, pape moderne. Au lendemain de sa mort en 1878 un de ses adversaires a avoué : « Il disparaît après avoir offert sur la Chaire de saint Pierre le spectacle de cette étonnante longévité qui lui a permis de tout voir et de tout connaître, les révolutions les plus profondes, les crises nationales,…les exaltations et les amertumes. Il quitte la scène après avoir été, lui aussi, un personnage européen, universel, dans la période de la plus agitée, la plus tourmentée du siècle ». Le saint Pape Jean XXIII avait une profonde vénération pour le bienheureux Pie IX : "Je pense, toujours à Pie IX de sainte et glorieuse mémoire, et l'imitant dans ses sacrifices je voudrais être digne d'en célébrer la canonisation". Dans ce 3ème épisode de votre feuilleton spirituel des Pèlerins de Dieu en l’honneur ce mois-ci du bienheureux pape Pie IX, nous vous proposons de comprendre sa proclamation du dogme de l’Immaculée Conception en 1854, mais également le début de la question italienne et le fameux recueil des principales erreurs ou Syllabus.

