Bienheureux pape Pie IX (1792-1878) 4/4 : le concile Vatican I

Le dimanche 3 septembre 2000 le saint pape Jean-Paul II a déclaré bienheureux le pape Pie IX, Jean-Marie Mastaï Ferretti, en même temps qu’un autre pape italien Jean XXIII et que le prêtre français également du XIXe siècle Guillaume-Joseph Chaminade, fondateur des marianistes. Vous pouvez d’ailleurs découvrir en potcast leur vie de Pèlerins de Dieu sur le site de RCF. Par cette béatification, l’Eglise indique Pie IX « comme devant être imité et vénéré pour ses vertus, comme une louange à la grâce divine qui resplendit en celles-ci », nous dit le saint pape Jean-Paul II. « Face aux événements tourmentés de son temps, il fut un exemple d'adhésion inconditionnée au dépôt immuable des vérités révélées. Il fut profondément aimé, mais également haï et calomnié ». Dans ce 4ème numéro de votre émission Pèlerins de Dieu consacrée au bienheureux pape Pie IX, essayons de comprendre ensemble la fin du plus long pontificat de l’histoire de l’Eglise, marqué à la fois par le concile de Vatican I de 1870 définissant le dogme de l’infaillibilité pontificale mais aussi par la disparition des Etats pontificaux.

