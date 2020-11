Catherine Lanneau - De Gaulle et la Belgique

Tout au long de l'année 2020, les cérémonies de commémoration en l'honneur du Général de Gaulle se sont multipliées. L'année 2020 marque en effet le 130e anniversaire de sa naissance le 22 novembre 1890, le 80e anniversaire de l'appel du 18 juin 1940 et le 50e anniversaire de son décès survenu le 9 novembre 1970. La « période gaullienne », celle des tourbillonnantes années 60, a retenu l'attention de nombreux historiens mais peu se sont penchés sur le rapport particulier entretenu par les Belges et la Belgique avec cette « France gaullienne » et avec l'image même du Général. Afin de pallier à ce manque, sortait en 2015, aux Editions avant-Propos, sous la direction de Catherine Lanneau et Françis Depagie, un ouvrage collectif intitulé sobrement "De Gaulle et la Belgique". Catherine Lanneau est l'invitée de ce nouveau numéro de Perspectives.