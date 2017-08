Charlotte Jousseaume: quatuor mystique

Jean de la Croix, Pierre Teilhard de Chardin, Silouane de l’Athos et Maurice Zundel. Leur point commun? "Ce sont de grands écoutants." Charlotte Jousseaume les a réunis dans un même ouvrage, "Quatuor mystique" (éd. Cerf). Après "Le Silence est ma joie" (éd. Albin Michel, 2010), où elle livrait son expérience spirituelle de femme, l'écrivain a voulu s'intéresser à la "prière masculine". Et ce sont des hommes du silence qu'elle a choisi.



"J'ai désiré entrer avec eux dans l'intimité d'un moment fort de leur vie."

témoins du silence spirituel

Pierre Teilhard de Chardin, le jésuite qui "a littéralement écouté la terre et l'univers". Maurice Zundel, le théologien qui "écoutait jusqu'à qu'il n'y ait plus que le silence". Silouane de l'Athos, celui qui "écoutait l'invisible sur le mont Athos". Et Jean de la Croix, ce "très grand poète" qui continue d'inspirer au-delà de la religion chrétienne.

Quatre hommes dont certains sont largement méconnus aujourd'hui, mais qui tous "jouent un rôle essentiel dans la spiritualité d'aujourd'hui", considère Charlotte Jousseaume. Dans son ouvrage, elle propose une interprétation très personnelle de leur spiritualité. "J'ai désiré entrer avec eux dans l'intimité d'un moment fort de leur vie."



dans un monde de bruit, apprendre à écouter

"Le fil conducteur de ma vie c'est l'écoute." Ancienne directrice d'une agence de communication, Charlotte Jousseaume a approfondi sa connaissance du christianisme et redécouvert la densité de sa foi après des problèmes de santé. Vivant au coeur du monde, elle prête sa plume aux marques et anime des ateliers de danse et d'écriture sur les femmes de la Bible.

- diffusé le 29 mars 2017 -