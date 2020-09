Comment les étudiants ont-ils vécu le confinement ?

Parmi les décisions marquantes prises à cause de la crise du Coronavirus, il faut compter sans aucun doute la suspension des cours qui débuta le 16 mars 2019. A partir de cette date, et cela pour la grande majorité des élèves, les portes des écoles restèrent fermées. Ce qui ne signifie pas que les contacts furent toujours rompus ... Alors, comment les étudiants ont-ils vécu cette période si particulière. C'est la question que pose une étude réalisée conjointement au mois de juin dernier par l'ULiège et l'UCL. Pour nous en parler, Laurent Verpoorten reçoit aujourd'hui Ariane Baye, professeur au Département Education et Formation de l'ULiège.