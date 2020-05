Crise du Coronavirus : assiste-t-on à une retour du politique ?

"Les autorités politiques doivent-elles être louées pour la fermeté de leur gestion de la crise ou, au contraire, l’ampleur des mesures vise-t-elle à dissimuler leur imprévoyance passée et la lâcheté de gouvernants prêts à tout pour se mettre à l’abri des reproches ultérieurs des électeurs ?

Doit-on nous réjouir que la santé humaine ait primé sur la santé des marchés financiers ou craindre que cette solution se révèle pire que le mal, la ruine du système économique risquant, à terme, de faire autant sinon plus de victimes que le Covid-19 ? Autant de questions posées aujourd'hui par Laurent Verpoorten à Pierre Manent. Philosophe, assistant de Raymond Aron, professeur au Collège de France et directeur de l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Paris), Pierre Manent est l'auteur de nombreux ouvrages consacrés à l'étude des formes politiques, économiques et religieuses des sociétés occidentales."