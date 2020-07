Croyant aujourd'hui à Saint-Genest-Malifaux

Anne-Marie Durieux est une chrétienne active et engagée à Saint-Genest-Malifaux ! Née dans le village voisin de Saint-Régis, elle est genésienne depuis 40 ans et bien présente dans la vie du village.

Elle partage avec nous son parcours de foi et l'évolution progressive qui a amené les chrétiens à prendre toute leur place dans la vie et l'animation des communautés chrétiennes.

Engagée dans les équipes liturgiques, animatrice de chants, elle s'investit pleinement dans le service des funérailles à la rencontre en vérité des familles en deuil.

Un témoignage plein de simplicité et d'émotion...