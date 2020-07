Croyants Aujourd'hui : Villars

Simone Bonnefoy est une villardaire largement engagée dans la vie locale et dans celle de la paroisse.

Elle accepte aujourd'hui de parcourir avec nous son itinéraire de foi, depuis son enfance clermontoise jusqu'à sa présence active aujourd'hui dans la communauté chrétienne de Villars : accueil, liturgie, catéchisme, préparation aux sacrements, conseil pastoral etc...elle a été engagée dans de nombreux domaines de la vie des chrétiens de Villars. Simplicité et sourire, conviction et proximité avec chacun, nous vivrons avec elle les évolutions du clocher de Villars, qui fait maintenant partie de la paroisse Bienheureux Antoine Chevrier.