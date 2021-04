Dans les pas de Louis, voyageur 1/4 Rediffusion

Dès sa prime enfance, Louis Martin a voyagé à travers la France, au gré des affectations de son père militaire. De là lui vient un gout et une curiosité pour l'ailleurs.



Il pratiquera cette appétence pour le départ loin de chez lui lors de sa formation comme horloger et plus tard à l'occasion de ce grand pélerinage à travers l'Europe qui le ménera jusquà Istanbul. Son gout pour la lecture et son intérêt pour la nature ne sont pas étrangers, non plus, à ce "Louis Martin, voyageur" trop souvent méconnu.