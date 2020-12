Dans les pas de Louis, voyageur... 2/4

Très jeune, Louis Martin fut attiré par les voyages. A l'aube de sa vie sur terre, il décide d'entreprendre un périple en compagnie de l'abbé Marie, jeune curé de Lisieux. Objectif des deux hommes: Jérusalem.



Une destination qu'ils n'atteindront pas. Bloqués à Smyrne, Louis et son compagnon rebrousseront chemin, non sans découvrir sur le chemin du retour Naples ou Rome qui les marquèrent particulièrement. Voyage et pélerinage, ce périple fut aussi l'occasion pour le normand Louis Martin de découvrir à Istanbul l'islam, ses mosquées et ses dervich tourneurs, qui le laissèrent perplexe.