De la Crimée à la Sarthe, itinéraire d'une réfugiée européenne

Elmira a 38 ans, elle est Tatare de Crimée. Il y a cinq, avec son frère, Elmira a quitté la péninsule suite à l'annexion par la Russie. Arrivée par hasard en France, au Mans précisément, son intégration est le fruit de rencontres humaines inattendues. Elle a bien voulu nous témoigner de son parcours de réfugiée politique et de ses aspirations profondes: obtenir la nationalité française, "car en France on est libre"...



Photo: Elmira et son mari, avec ses "amis" français lors de son mariage en 2019 au Mans