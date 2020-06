Des bulles pour Louis et Zélie

Pour la première fois, la vie des parents de Ste Thérèse est retraçée dans une bande-dessinée. Le co-scénariste et l'éditeur seront à alençon ce 17 juin pour le lancement officiel.



Olivier et Marie Malcurat, les co-scenaristes, ont une profonde dévotion pour le couple canonisé en 2015, qui plus est depuis la guérison de leur jeune fille, Zélie, guérie d'un cancer. Leur histoire personnelle a rencontré celle du sanctuaire qui souhaitait produire une BD pour mieux faire connaitre la figure de Louis et Zélie. Le résultat parait aux éditions Artège. Une BD sobre et émouvante, sérieusement détaillée, et mise en dessin sous les traits de Marco Greselin.