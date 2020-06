Deux contes merveilleux de René Bazin

Peintre des âmes et des paysages, René Bazin confie quelques-uns des récits qu'on lui contait, enfant, au coin du feu à l'heure où les ombres s'allongent.

Ces anecdotes angevines dont la grâce et le style ont enchanté des générations de lecteurs mêlent histoire locale, tradition orale et merveilleux chrétien.

Reflets d'un monde disparu, leur noblesse s'inspirent des idéaux, des joies et des peines d'une vie sociale citadine ou paysanne devenue étrangère aux déracinement de la vie moderne.

Un hymne aux forces de l'Esprit.