Dieu existe je l'ai rencontré, André Frossard (pages 103 à 124)

Le jeune André nous emmène dans les raisons que le parti socialiste avait de rejeter la religion, la foi en une autre personne que l'homme qui vit par et pour la collectivité. Elève de primaire brillant, il entra au lycée mais le décalage de milieu social fût tel qu'André Frossard fut plus assidu aux lectures sur les bancs publics qu'aux cours...il parti donc développer son art du dessin mais là aussi il déserta les cours. André Frossard était alors désintéressé de tout sauf de lui et son cas devint désespéré aux yeux de ses parents.