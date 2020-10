Elections américaines : comment votent les catholiques ?

Le 3 novembre prochain aura lieu la cinquante-neuvième élection présidentielle américaine. Face à Donald Trump, candidat à un second mandat, le parti démocrate avance Joe Biden, un candidat quelque peu atypique puisqu'il ne fait aucun mystère de sa foi ... catholique. L'aversion qu'une partie de la population américaine nourrit à l'égard du président actuel constitue-t-elle une chance pour un catholique d'accéder au bureau ovale ou la foi catholique de Biden représente-t-elle, au contraire, un handicap, voire une malédiction, puisqu'on le sait, depuis la première élection américaine qui eut lieu en 1788, un seul et unique président fut catholique : John Fitzgerald Kennedy ? Pour répondre à cette question, il est nécessaire d'ausculter l'électorat catholique américain et de scruter tant son passé que ses récentes évolutions. Car dans un pays où le catholicisme n'est pas la religion majoritaire, nombre de spécialistes estiment pourtant que c'est cet électorat qui, lors des élections, s'avère être le faiseur de roi. Afin d'éclairer ce paradoxe, Blandine Chélini-Pont, professeure d'histoire contemporaine à l'université Aix-Marseille, spécialiste des relations internationales et des questions religieuses, auteure de nombreux articles sur le catholicisme américain est aujourd'hui l'invitée de Perspectives.