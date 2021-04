Eloge spirituel de la patience, Ludovic frère, éditions Artèges (page 7 à 26)

Sainte patience, priez pour nous… ! Devant la difficulté, à laquelle personne n'échappe, à mettre cette vertu en pratique, comment progresser ?

Un peu de patience… commençons d'abord par analyser les mécanismes psychologiques et spirituels expliquant le pourquoi de toutes nos impatiences.

Prenons ensuite le temps de découvrir et contempler dans l'Évangile la sainte patience de Dieu.

Nous pourrons alors mettre en oeuvre tous les exercices clés proposés dans cet ouvrage qui nous permettent de sortir des impasses de l'impatience. Notre croissance spirituelle et notre vie quotidienne n'en seront que plus heureuses et pacifiées.



Prêtre du diocèse de Gap et d'Embrun (Hautes-Alpes), le père Ludovic Frère est licencié en théologie biblique. Recteur du sanctuaire Notre-Dame du Laus depuis 2010, il est déjà l'auteur de plusieurs ouvrages sur de grandes questions de vie et de spiritualité.