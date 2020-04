Emouna - L'amphi des religions

Emouna est un cycle de formation créé en 2016 à Sciences Po Paris et destiné à des ministres du culte en exercice et en formation de différentes communautés religieuses : futurs prêtres, pasteurs, rabbins, imams et animateurs bouddhistes. En 2019-2020, deux nouveaux programmes ont été lancés aux Pays-Bas et en Belgique. Pour nous en parler, Laurent Verpoorten reçoit l’abbé Dominique Janthial, l'un des membres du collège des fondateur d'Emouna Belgique.