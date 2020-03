"Emparons-nous de la Vie éternelle !" ou comment les E.M.I sont une chance pour reparler des fins dernières

Conséquence des progrès de la réanimation médicale, les EMI, les expériences de mort imminente, sont de plus en plus nombreuses. Après un premier livre, le Dr Patrick Theillier, dans un second opus, propose de nouveaux témoignages bouleversants. Il était en Vendée il y a peu pour évoquer Lourdes et ses miracles lui qui a été le directeur du Bureau des Constatations Médicales du Sanctuaire.