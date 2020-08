En Chemin - 25 août 2020 à 11:30

Tous les mardis à 11h30

La foi chrétienne ne s’apparente ni à un concours d’entrée, ni à un cadeau tombé du ciel. C’est un long chemin entrepris aux cotés d’un ami nommé Jésus. Retrouvez chaque semaine des Sarthois venus d'horizons divers. Ils nous parlent de ce qui constitue le ressort de leur vie. Pour partager cette joie et cette espérance, Audrey Coupeau recueille la parole des catéchumènes du diocèse qui viennent de faire récemment cette rencontre fondamentale avec Jésus. Le Père Paul-Antoine Drouin questionne le parcours de chrétiens fervents et conscients du trésor qu'est leur foi, quand Guillaume Desanges, avec la Pastorale des Migrants, entend l'histoire de ces chrétiens, ou non, que leur chemin a mené jusqu'en Sarthe après bien souvent des péripéties édifiantes.