Enfants, espérance du Bresil : soutenir les enfants et les familles des favelas

Bernadette Marchand est laïque consacrée, et depuis de nombreuses années, elle vit dans les favelas du Brésil pour venir en aide aux enfants et à leurs familles. Elle témoigne avec Alice Bour, présidente de l'association Enfants, espérance du Brésil qui récolte des fonds pour soutenir les actions menées dans les favelas.

Comment est née l'assocaition ? Quelle est la situation des familles dans les favelas, les défis à relever, et les rendez-vous de l'association de Forbach ?