Erwan Le Morhedec : "j'aime ce souci de la vérité chez RCF"

Depuis 2005, Erwan Le Morhedec livre son analyse argumentée sur l'actualité politique et religieuse sur le blog Koz Toujours. Un nom qu'il a choisi, comme un appel à ne pas trop se prendre au sérieux, mais aussi comme un message adressé aux acteurs politiques et " à tous ces gens qui parlent tout le temps et qu'on peut faire relativiser un peu". Le point de départ de ce blog fut la campagne sur le traité constitutionnel européen.

"Sur les forums que je fréquentais, je voyais un décalage complet entre ce qui se disait dans les médias et ce qui se disait sur internet. J'ai été choqué par l'ampleur du résultat et je me suis demandé ce que je pouvais faire, comment m'engager ", raconte celui qui en 2011, abandonne son pseudonyme Koz Toujours et décide de lever le voile.

Despote éclairé

Ce blog devient progressivement l'un des plus lus parmi les publications catholiques, avec six articles publiés par mois en moyenne, ce qui constitue un total de 1 500 billets, commentés environ 80 000 fois fin 2015.



Les sujets évoqués viennent "des tripes". "Une des mes dernières chroniques par exemple était sur les caricatures de Mahomet. Je n'étais pas satisfait sur la façon dont on présentait ce sujet dans le débat", indique-t-il. En ajoutant, à propos des nombreuses réactions : " J'ai toujours été un despote éclairé, ou un autocrate assumé sur les espaces que je gère. J'ai toujours dit que je modèrais. A la première insulte, je supprime le commentaire. Parfois même je désactive les commentaires".

Le Radio don RCF, une semaine de mobilisation exceptionnelle - Du 16 au 22 novembre 2020, vivez avec nous une semaine de mobilisation exceptionnelle. Vous aimez RCF, vous êtes attaché aux programmes de RCF ? Dites-le nous et soutenez votre radio chrétienne !

> En savoir plus

En cette semaine de Radio Don, Erwan Le Morhedec établit le parallèle entre son travail et ce qu'il peut écouter sur RCF.

"Ce que l'on a à faire, et c'est peut-être aussi ce que j'aime le plus chez RCF, c'est d'avoir le souci de la vérité. On a besoin que des gens aient à coeur de rechercher la vérité et d'étayer leurs propos. Je m'appuie assez peu pour cela sur des textes bibliques, j'essaie simplement de ne pas être en contradiction ce que dit l'Evangile, tout en m'adressant au monde et en ne parlant pas simplement aux chrétiens'".

Membre du conseil éditorial de RCF, il explique le but de sa présence dans cette instance chargée de mieux définir la ligne de conduite de la radio : " Je suis dans le cadre d'une forme de polyphonie dans ce conseil. Nous sommes une dizaine et apportons nos regards différents sur l'antenne. Nous échangeons beaucoup sur les sujets actuels".



"J'aurais aimé que nous soyons plus bruyants sur l'envie d'aider que sur la reprise des messes publiques"

Messes et confinement

"C'est un sujet difficile, tendu, qui malheureusement fait un peu de l'Eucharistie un terrain de combat, ce qui est, assez regrettable. Ce que j'aime dans l'Evangile, c'est quand Jésus arrive à dépasser les alternatives un peu binaires qu'on lui présente. La question de savoir s'il fallait interdire les rassemblements dont les messes, j'aurais bien aimé qu'on arrive à la dépasser et spécialement comme catholique. Nous sommes dans une période où notre Eglise est touchée par des scandales qui n'en finissent plus. On est une Eglise qui a du mal à parler, qui est discréditée et nous avons un pays qui souffre, qui est frappé comme il l'a rarement été, qui voyait une résurgence de l'épidémie...

J'aurais aimé plutôt que de risquer de donner le sentiment de faire une revendication pour nous-même qu'on sache aller vers notre prochain. D'une part, parce qu'on n'a pas perdu quand on n'a pas la messe, d'ailleurs pour un temps limité. D'autre part, parce qu'il y a la charité. J'aurais aimé que l'on montre davantage au pays ce que l'on fait pour lui en cette période de confinement et que l'on arrive du coup à mieux faire comprendre notre demande sur les célébrations publiques, en expliquant aussi qu'on puise dans l'Eucharistie ce qui nous envoie vers les autres. J'aurais aimé que nous soyons plus bruyants sur l'envie d'aider les soignants, toutes les personnes fragilisées..."

Pour en savoir plus : les chroniques du magazine hebdomadaire La Vie où Erwan Le Morhedec est également chroniqueur depuis 2018.

Choix musicaux de Erwan Le Morhedec :

Fernando, par Pink Martini

Tonight we fly, par The Divine Comedy

Qui a dit, par Les Frangines