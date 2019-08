Etienne Godinot : du puits de Jacob au dialogue inter-convictionnel

Chercheur de sens, voyageur, Etienne Godinot prône l'ouverture et le dialogue inter-convictionnel. Rencontre d'un homme à la foi réfléchie et qui s'interroge sur l'Eglise, la religion en général et leur avenir. Une émission forte animée par Pierre Durand, c'est votre rendez-vous "Les Bourguignons sont spirituels".