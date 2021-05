Félicité Baudouin, "une Madeleine Delbrel" à Alençon 2/2

Cette chrétienne, célibataire engagée, eut une descendance spirituelle et sociale étonnante dans le quartier de Montsort à Alençon. Parmi ses fils spirituels, un certain Louis Martin.



Le père de la "petite Thérèse" reçut le soutien financier et amical de cette femme au caractère bien trempé. Elle n'est d'ailleurs pas étrangère à l'activisme du cercle social Vidal Romet. Félicitée Baudouin, elle-même, fut profondément marquée par la générosité et la foi de ses propres parents et d'une certaine Mlle Yvon. Un bel exemple de charité contagieuse à travers les générations grace à une succession de célibataires peu ordinnaires.