Gareth Randall, tÃ©moin de l'anglicanisme Ã  Dinard

A Dinard, l'église Saint Bartholomew est une église anglicane. Elle a été construite au XIXè siècle, alors que la ville d'Ille-et-Vilaine était en plein développement. Aujourd'hui ce hameau de pécheurs accueille toujours une population largement composée d'Anglais et d’Américains, dont beaucoup sont anglicans. Chaque jour de l'année, ils peuvent se rendre dans le seul édifice religieux anglican de l’Ouest de la France. La messe y est célébrée par le père Gareth Randall.

Né à Londres, il a été ordonné prêtre à l'âge de 20 ans, alors qu'il était étudiant. Autrefois, confie-t-il, Gareth Randall se disait "anglican protestant", peu à peu il s'est rapproché de la tendance catholique au sein de l'anglicanisme.



L'anglicanisme, c'est quoi?

"I believe in the holy apostolic and catholic church" ("Je crois à la sainte Église catholique et apostolique"), disent les anglicans. Malgré le schisme, l'anglicanisme a conservé un certain nombre de similitudes avec le catholicisme: certains sacrements, la liturgie, et par certains côtés, l'organisation hiérarchique de l'Église de Rome. Il s'agit d'une Eglise étatique, dont le chef est le souverain d'Angleterre. L'Église anglicane d'Angleterre a ordonné en 1994 la première femme prêtre et a autorisé en 2014 l'ordination de femmes évêques. A noter qu'il existe au sein des anglicans, des tendances catholiques ou protestantes. "Nous sommes une Eglise assez ouverte", explique Gareth Randall.

C'est sous Henri VIII (1491-1547) que l'Église anglicane est née. Souhaitant un héritier mâle, le souverain d'Angleterre a voulu annuler son mariage avec Catherine d'Aragon. En promulgant l'Acte de suprématie en 1534, il provoqua la rupture avec l'Église de Rome et précipita la Réforme anglaise. Un schisme né à la faveur de la naissance progressive d'un esprit protestant en Europe. C'est en 1547 que Luther afficha ses fameuses 95 thèses.