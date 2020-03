Go'élan, une équipe de disciples missionnaire sur l'archiprêtré de Lorquin

Go 'élan est une équipe consituté par l'archiprêtré de Lorquin. Annick Bourdeaux-Beuf et Alain Labrot nous présentent cette équipe, et la misison qu'ils ont accepté d'y porter : En quoi cette mission est-elle une manière de vivre leur foi ? Quel est leur regard sur l'Eglise d'aujourd'hui ?