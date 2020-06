Hela Ouardi - Aux origines de l'Islam...

Professeur de littérature et de civilisation françaises à l’université de Tunis, et chercheuse associée du Laboratoire d’études sur les monothéismes du CNRS, Héla Ouardi est une femme curieuse et courageuse. En 2016, avec son ouvrage Les Califes Maudits (ED. Albin Michel), elle remettait en question l'image idyllique colportée par la Tradition musulmane quant aux circonstances de la mort du prophète Mohammed. Et l'année dernière, avec "A l'ombre des sabres", elle récidivait en racontant les trahisons, les pactes secrets et les menaces de mort pour s’emparer du pouvoir mis en oeuvre par les successeurs du prophète, les califes dits "bien guidés." Alors comment expliquer le hiatus vertigineux existant entre la version traditionnelle de l'histoire de l'Islam et le récit historique, c'est l'une des questions que nous poserons à Héla Ouardi, qui est aujourd'hui l'invitée de Perspectives.