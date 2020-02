Hildegarde de Bingen de Régine Pernoud (pages 11 à 23)

Religieuse allemande du XIIème siècle et grande figure de la culture européenne médiévale, Hildegarde de Bingen composa soixante-dix-sept symphonies. Elle est l'auteur génial de livres de visions qui fascinèrent son époque et anticipent plusieurs découvertes des astrophysiciens modernes, et de traité de médecine douce qui font encore autorité...Des milliers de fidèles vinrent écouter ses sermons dans les cathédrales de Mayence, Trèves et Cologne. Des rois, des papes, l'empereur Frédéric Barberousse lui même prétêrent attention aux conseils- ou aux réprimandes - de cette femme inspirée, généreuse pour qui l'élévation spirituelle allait de pair avec la passion du savoir.