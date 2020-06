" Ibrahim a fait des progrès immenses grâce à l'accueil reçu en France "

Linda est algérienne. Elle a quitté son pays, son mari et une partie de sa famille pour trouver en France les soins nécessaires à son enfant autiste. Aujourd'hui Ibrahim a sept ans. Bien accompagné, il a accompli des progrès importants qui permettent à sa mère d'envisager une vie plus unifiée et peut-être à moyen terme un retour en Algérie où l'attend sa deuxième fille.