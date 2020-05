"Il y a quelque chose de christique dans la figure de Jeanne"

Nous fêtons les 100 ans de la canonisation de Jeanné d'Arc par le pape Benoit XV, c'était le 16 mai 1920. Comment expliquer que cette jeune bergère, chef de guerre et martyre, après avoir été oubliée des siècles durant, retrouve un engouement certain?

Sainte chrétienne et sainte républicaine, Jeanne D'Arc fascine. A juste titre estime le P. Claude Boitard qui nous présente les différentes étapes de son épopée: vie cachée à Domrémy où la jeune fille entend "ses voix" dès 13 ans. Vie publique lorsqu'elle quitte sa famille à 17 ans pour rejoindre le dauphin Charles à Chinon et le convainc de "boutter les anglais hors de France". Sans oublier sa passion à Rouen, condamnée par l'Eglise en la personne de l'évêque Cauchon, à mourir vive comme hérétique sur le bûcher. L'analogie avec la vie de Jésus chrsit saute aux yeux. Mais ce n'est pas la seule. Comment en effet ne pas associer à Jeanne, la figure de Thérèse, elle aussi jeune fille au tempérament bien trempée, patronne secondaire de la France et morte dans les premières années de sa vie d'adulte.