Ils ont choisi le Christ de Jean-François Chemain (Ed Artèges) (P 21 à 32)

L'évangélisation des musulmans, est-ce du prosélytisme, un tabou ou un commandement évangélique? Les témoignages réunis dans ce livre ouvrent les yeux.

Un livre-choc, fondé sur des témoignages de première main, sur l'expérience à la fois exaltante et douloureuse des convertis de l'islam à la foi catholique. Exaltante car chacun a suivi un chemin ponctué de rencontres improbables et de signes merveilleux. Douloureuse car ils sont rejetés, parfois jusqu'à en mourir, par leur communauté d'origine, leur famille même, et hélas souvent mal accueillis par l'Eglise.

Ce livre surprend également en montrant qu'in fine, ces convertis à la foi catholique se convertissent toujours du même mouvement, à la France, s'assimilant à une culture et une terre.