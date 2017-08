Jacques Mulliez, témoin de la joie chrétienne

Cette semaine Christophe Henning reçoit Jacques Mulliez, qui publie "Passeur de joie" (éd. Nouvelle Cité). Cet ancien chef d'entreprise, ancien vice-président des EDC (Entrepreneurs et dirigeants chrétiens) chemine depuis plus de 30 ans avec Thomas More et Etty Hillesum. Il propose dans son nouveau livre de s'interroger sur la résistance à la corruption, à la tentation du pouvoir et de la facilité. Comment face aux maux du temps, accepter sa fragilité mais sans renoncer à l'exigence?

De son parcours personnel, des épreuves traversées notamment la disparition de son épouse Céline, Jacques Mulliez en fait une force. Et le raconte dans un ouvrage plus personnel que les autres.

émission diffusée le 11 mai 2017