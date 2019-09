Joël Durand : L'Orfèvre chocolatier qui éveille nos papilles (1)

Joël DURAND, Maître Artisan, va nous témoigner de sa passions du chocolat depuis son enfance et qui ne l'a jamais quitté. Fort de sa notoriété grandissante, ce chef pâtissier de formation entre dans le prestigieux Guide des croqueurs de chocolat dès 1994, devenant le plus jeune des dix meilleurs chocolatiers de France.Depuis, ce passionné décide de s'installer dans la région et ouvre sa chocolaterie à Saint-Rémy-de-Provence. Aujourd'hui, son Alphabet des Saveurs fait découvrir les trésors de la Provence à une clientèle internationale.