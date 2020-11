John Wesley (1703-1791) 1/4 : la genèse d'une personnalité

Personnage hors du commun que ce prêtre anglican, épris de Dieu et proche des humbles, qui œuvre pendant toute sa longue vie au renouveau religieux de son pays l’Angleterre et fait même un essai d’évangélisation des colons d’Amérique au XVIIIe siècle. Prédicateur exceptionnel, parcourant par tous les temps plus de 40 000 km à travers les Iles Britanniques, le chrétien protestant John Wesley communique sa passion de Dieu et bien souvent rend espoir et dignité aux laissés-pour-compte d’une société impitoyable. John Wesley est le dernier des grands réformateurs anglais et le père du méthodisme, la 2ème Eglise protestante aujourd’hui aux Etats-Unis. Dans ce 1er épisode de votre feuilleton historique et spirituel mensuel Pèlerins de Dieu consacré aujourd’hui à John Wesley, découvrons ensemble l’histoire religieuse de l’Angleterre protestante depuis le XVIe siècle mais surtout la jeunesse et la 1ère conversion à Jésus Christ d’un jeune étudiant anglican à Oxford. Bibliographie : - COTTRET (Bernard), Histoire de la réforme protestante Luther, Calvin, Wesley, XVI-XVIIIe siècle, Paris, Perrin, 2000. - FROST (Francis), « John Wesley » dans Histoire des saints et de la sainteté chrétienne, Hachette, t. 9, 1987, p. 138-144. « Méthodisme » dans Catholicisme, t. 9, col. 48-71. - SIMON (J.S.), Wesley et le méthodisme, London, 1921-1934. - ORCIBAL (Jean), « Les spirituels français et espagnols chez John Wesley et ses contemporains » dans Revue de l’histoire des religions, Paris, 1951, p. 50-109. - RATABOUL (Louis J.), John Wesley. Un Anglican sans frontières 1703-1791, Nancy, Presses universitaires de Nancy, 1991. - STREIFF (Patrick), « Wesley » dans Encyclopédie du protestantisme, Paris, PUF, 2006, p. 1536-1537.