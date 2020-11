John Wesley (1703-1791) 2/4 : La longue quête de Dieu

Il est l’illustre fondateur du méthodisme, la dernière des réformes protestantes en Angleterre au XVIIIe siècle. Ce célèbre prédicateur, prophète toujours en quête du Salut, de la vie éternelle avec Jésus Christ, est un gentleman d’éducation à la culture raffiné et polyglotte mais qui voue son existence aux déshérités en cherchant les mots les plus simples pour être compris de tous. C’est un protestant antipapiste qui va puiser aux sources catholiques de spiritualité. Ardent défenseur du célibat clérical, il résiste mal à l’attrait du mariage. Influent auprès des femmes, il est un mari sans défense incapable de s’attacher une épouse. Anglican convaincu, il fonde une Eglise rivale.

Dans ce 2ème numéro de votre émission Pèlerins de Dieu à la découverte ce mois-ci du protestant John Wesley, essayons ensemble de comprendre sa double conversion à Jésus Christ, une 1ère fois à 21 ans puis à 35 ans. Propulser dans une vie de prédication itinérante, il annonce l’Evangile à tous avec succès.

Bibliographie :

