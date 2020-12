L'invention du christianisme - Antoine Guggenheim

Jésus n’a laissé aucun écrit, il se référait aux Ecritures juives. Il n’a institué ni religion, ni credo, ni clergé, ni rite, hormis un repas « en mémoire de lui », et une prière, le « notre Père ». Comment ses disciples ont-ils donc fait pour exprimer et mettre en pratique leur foi en lui ? Comment ont-ils prié, communiqué entre eux, interagi avec les peuples qu’ils côtoyaient ? Tout cela restait à inventer…

Ce temps des commencements encore trop peu connu, ce temps tumultueux de tous les possibles est aujourd'hui reconstitué de façon accessible et vivante par 80 des meilleurs spécialistes des premiers siècles de notre ère dans un ouvrage intitulé "Après Jésus - L'invention du christianisme" (Ed. Albin Michel). Cet ouvrage a été placé sous la direction de Roselyne Dupont-Roc et d'Antoine Guggenheim, prêtre à Paris et fondateur du Pôle Recherche au Collège des Bernadrins. Il est aujourd'hui l'invité de Perspectives.