La chapelle de la Médaille miraculeuse, plus de 2 millions de visiteurs par an

C’est un des lieux les plus visités de Paris, après la tour Eiffel, le Louvre ou Notre-Dame. La chapelle Notre-Dame de la Médaille miraculeuse attire chaque année plus de deux millions de personnes. Un haut lieu de pèlerinage en plein cœur de Paris, au cœur du VIe arrondissement, à deux pas du célèbre grand magasin de luxe Le Bon Marché et des Missions étrangères de Paris.



une médaille miraculeuse

140, Rue du Bac. C’est ici, dans la chapelle, que la Vierge Marie est apparue à Catherine Labouré (1806-1876) à trois reprises, les 18 juillet, 27 novembre et en décembre 1830. La Vierge Marie aurait décrit des images à la jeune novice et déclaré : "Faites, faites frapper une médaille sur ce modèle. Les personnes qui la porteront avec confiance recevront de grandes grâces."



Sainte Catherine Labouré

"Je n’ai été qu’un instrument. Ce n’est pas pour moi que la Sainte Vierge est apparue. Si elle m’a choisie, ne sachant rien, c’est afin que l’on ne puisse pas douter d’elle" aurait déclaré sainte Catherine Labouré. Canonisée en 1947, sœur Catherine de la charité, appartenait à la congrégation des Filles de la charité de Saint-Vincent-de-Paul, fondée en 1633 par sainte Louise de Marillac et saint Vincent de Paul. Les Filles de la Charité continuent de faire vivre ce lieu et d'accueillir les pèlerins.