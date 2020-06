La démocratie et l'enseignement à l'ère des réseaux sociaux

Concentration des sources d'informations, uniformisation de la pensée, réduction du sens critique. La fréquentation des réseaux sociaux, la place qu'ils peuvent prendre dans nos vies et les enjeux économiques qu'ils suscitent constituent-ils une menace pour la démocratie ? A la sortie de deux mois de confinement, au cours desquels Internet a remplacé le contact direct et à parfois pallier à l'arrêt de l'école, Laurent Verpoorten vous propose d'entendre Michel Hermans, politologue et professeur à HEC-Ecole de gestion de l'Université de Liège, qui a réfléchi à ces questions.