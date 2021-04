"La Joie de croire nous déborde !": Vincent Eymard, délégué pastoral à Annecy

"Je ne me souviens pas de moments de rupture" sourit Vincent Eymard quand on lui demande si son parcours de foi a connu des accrocs.

Il grandit dans une famille chrétienne, participe aux Scouts, voit ses parents épanouis au sein des Equipes Notre-Dame, qu'il rejoindra plus tard avec son épouse.

Adulte, il accompagnera des jeunes de sa paroisse : "La Joie du Christ ressuscité nous relève, nous aide. Et quand on la vit, elle nous déborde et on souhaite la partager !"

Accompagner ses collaborateurs vers le reclassement

Ingénieur, Vincent Eymard fait une longue carrière dans une entreprise "où le management accorde une grande importance à l'humain". Des valeurs qui lui tiennent à cœur et qu'il voit fondre comme neige au soleil, au fil des ans. "Mes mutations et évolutions de poste m'ont permis de rester dans les fonctions et services où je me retrouvais le plus : qualité, environnement, sécurité.

"Quand l'usine a fermé, cela faisait un certain temps que je me posais la question de travailler pour l'Eglise. C'était assez mûr de mon côté, mûr pour le Diocèse aussi... Alors je me suis dit que c'était peut-être le moment".

Après avoir accompagné ses collaborateurs vers le reclassement et tenté de "rendre un site propre", le voilà nommé en 2017 délégué pastoral de la paroisse Saint-Luc entre Fier et Mandallaz, dans l'agglomération d'Annecy.

"Ca a frotté beaucoup au début, ça frotte parfois encore un peu. Mais c'est riche !"

"Toutes les Equipes d'Animation des paroisses ont la charge d'accompagner le curé dans la charge de l'animation pastorale" souligne le délégué. Sauf que, pour la première fois, quelqu'un est nommé et salarié pour faire du lien entre tous les groupes, co-animer la paroisse avec le curé et l'E.A.P.

Il essuie les plâtres : "Ca a frotté beaucoup au début, ça frotte parfois encore un peu. Mais c'est riche de voir les communautés s'adapter, créer, se convertir."

Voir des laïcs prendre plus de place et de responsabilité dans l'annonce, la célébration et le service : c'est sa Joie. " Je crois que l'avenir c'est la synodalité : cheminer ensemble. Une des clés, je crois, c'est partager la parole de Dieu. Quand on lit en groupe la parole, en se disant ce qu'on y a trouvé, on arrive tout de suite mieux à travailler ensemble !".