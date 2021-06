La nature inspirante Louis et Zelie 1/2

Louis et Zélie Martin et leurs filles furent très impressionnés par la natureL Ils laissèrement monter dans leurs écrits les entiments que provoquèrent dans leurs coeurs les ballades dans la nature ornaise.



Deux lieux retiennent notre attention: le quartier de la Fuie des vignes à Alençon et plus loin, dans les Alpes-Mancelles, dans les villages remarquable sde St-Cénéri et St-Léonnard. "Pour Louis, explique le P. Thierry Henault-Morel, la contemplation de la nature alimente sa vie spirituelle." Dans ces villages, ils rejoignaient des amis de la famille, notemment des artistes qui s'y réunissaient dans ce "petit Barbizon normand".